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توك شو

أشكر زوجتي لانها رضيت تتجوزني.. دياب: عندي فوبيا من الجوع والبرد.. فيديو

السبت 04/يوليه/2020 - 01:00 ص
دياب
دياب
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محمد حليم قنديل

قال الفنان دياب, إنه لديه فوبيا من "البرد والجوع" وقال : فى الحالتين بكون عامل زى الأطفال وزوجتى بتعانى منى في هذا الوقت.


وأضاف الفنان دياب خلال لقائه التلفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية, أنه وجه أثناء اللقاء رسالة لزوجته هاجر الابيارى قال فيها : احيانا كثيرا بتحول لطفل صغير وبشكر زوجتى العزيزة لانها استحملتنى كثيرا " وانا بشكرها لأنها رضيت تتزوج بى  من الأساس".


كما تطرق دياب أثناء حديثه عن انضمامه لصناع مسلسل نسل الاغراب الذى يقوم ببطولته النجمين أمير كرارة و أحمد السقا والمقرر عرضه فى دراما رمضان ٢٠٢٠ وقال دياب : انا عرفت من الصحافة والمواقع على السوشيال ميديا انى تعاقدت على مسلسل نسل الأغراب ولا اعلم شئ عن المسلسل الا اننا امام عمل قوي لنجمين كبار.

واختتم الفنان دياب كلامه وقال : اتمنى بالتأكيد المشاركة فى هذا العمل الفنى.

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