أمير مرتضى: إقامة نصف نهائي إفريقيا من مباراة واحدة صعب مهمة الزمالك.. فيديو

علق أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إقامة منافسات دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة.





وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن يوم الثلاثاء الماضي، عن إقامة منافسات قبل نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية من مباراة واحد، على أن تكون في شهر سبتمبر.





وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الزمالك": "إقامة دور نصف النهائي من مباراة واحدة صعبت من بطولة دوري أبطال إفريقيا".





وأكمل: "وتكمن الصعوبة في غياب التعويض في المباراة الثانية حال الخسارة في الأولى كما كان من قبل، ولكن اللاعبين لديهم رغبة وثقة في أنفسهم".





ويلتقي الأهلي والزمالك من مصر أمام الوداد والرجاء المغربي في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





واستطرد عن انضمام أحمد عبد الرؤوف للجهاز الفني للفريق: "هو من العناصر الشابة المميزة ويعتبر ابن الزمالك وليس غريبًا على هذا المنصب".





وأوضح: "كنا نحتاج شخص بمواصفات خاصة للانضمام للجهاز الفني وأن يكون من العناصر الشابة".





واختتم: "هو يستطيع القدرة على مساعدة كارتيرون في مهمة استعادة اللاعبين للياقتهم البدنية والعمل الشاق قبل انطلاق منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".