الحسم بين صلاح والخطيب.. المقاولون العرب يكشف آخر تطورات صفقة انتقال طاهر محمد إلى الأهلي

تحدث محمد عادل المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ، عن آخر تطورات صفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى النادي الأهلي.









الأمور ستحسم بين رئيسي الناديين محمود الخطيب ومحسن صلاح". وقال محمد عادل في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الحدث اليوم": "بخصوص طاهر محمد طاهر ، المفاوضات بيني وبين أمير توفيق وعدلي القيعي لم تسفر عن اتفاق بيننا ،





وعن استئناف الدوري ، قال: "الموسم سيستكمل، ونحن مع الدولة، لأن هناك 4 ونصف مليون شخص يعملون في المجال الرياضي".





وأكمل: "اللجنة الخماسية نفذت وعودها معنا، لم يكن هناك اتفاق على إجراء مسحة كل أسبوع، وهذا يحدث حاليًا".





اتحاد الكرة أعلن عن استئناف الدوري المصري يوم 7 أغسطس المقبل.





وتطرق للحديث عن مواجهة أسوان في الدوري، قائلًا: "المقاولون سينفذ طلب أسوان بخوض المباراة على ملعبنا".



