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رياضة

الحسم بين صلاح والخطيب.. المقاولون العرب يكشف آخر تطورات صفقة انتقال طاهر محمد إلى الأهلي

السبت 04/يوليه/2020 - 03:01 ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
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محمد رشاد
تحدث محمد عادل المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن آخر تطورات صفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى النادي الأهلي.


وقال محمد عادل في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الحدث اليوم": "بخصوص طاهر محمد طاهر، المفاوضات بيني وبين أمير توفيق وعدلي القيعي لم تسفر عن اتفاق بيننا ، الأمور ستحسم بين رئيسي الناديين  محمود الخطيب ومحسن صلاح".

وعن استئناف الدوري، قال: "الموسم سيستكمل، ونحن مع الدولة، لأن هناك 4 ونصف مليون شخص يعملون في المجال الرياضي".

وأكمل: "اللجنة الخماسية نفذت وعودها معنا، لم يكن هناك اتفاق على إجراء مسحة كل أسبوع، وهذا يحدث حاليًا".

اتحاد الكرة أعلن عن استئناف الدوري المصري يوم 7 أغسطس المقبل.

وتطرق للحديث عن مواجهة أسوان في الدوري، قائلًا: "المقاولون سينفذ طلب أسوان بخوض المباراة على ملعبنا".

واختتم تصريحاته بالحديث عن المحترف الدولي محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي: "أهنئه على نجاحاته، حيث لم يصل أي لاعب على مدار 80 سنة سواء مصري أو عربي لمكانته".
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