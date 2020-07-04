AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شرط جزائي 50 مليون جنيه.. المصري: الزمالك لم يفاوض محمود وادي وبيراميدز تحدث بشكل ودي.. فيديو

السبت 04/يوليه/2020 - 04:02 ص
محمود وادي
محمود وادي
Advertisements
محمد رشاد
قال محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة  نادي المصري البورسعيدي إن الزمالك لم يفاوضهم من أجل الحصول على خدمات محمود وادي مهاجم الفريق، فيما أوضح أن بيراميدز تحدث بشكل ودي فقط، مؤكدًا أنهم سيقبلوا بأي عرض يدفع الشرط الجزائي وقيمته 50 مليون جنيه.

وأضاف محمد الخولي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "الزمالك لم يفاوضنا من أجل التعاقد مع محمود وادي على الإطلاق ولم يحدث أي مفاوضات سواء بشكل ودي أو رسمي ، هناك حديث بشكل ودي فقط تم من جانب بيراميدز، لكنه لم يطلب الحصول على خدمات اللاعب بشكل رسمي."

وأضاف :"هناك شرط جزائي في عقد محمود وادي مع النادي وقيمته 50 مليون جنيه إذا قرر أن يرحل دون الرجوع إلى النادي، ومن يدفع الشرط الجزائي مبروك عليه محمود وادي."

واختتم قائلًا: "لا يوجد أي تفاوض من أي طرف مع كريم العراقي للحصول على خدماته."
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسرائيل السبب.. محمود وادي يكشف سبب رحيله عن الزمالك.. ويؤكد: عبد الله السعيد أفضل لاعب ..فيديو

نائب رئيس المصري: الزمالك وبيراميدز يرغبان في ضم محمود وادي.. فيديو

الزمالك وبيراميدز يتصارعان على ضم مهاجم المصري

عمر جابر: الانتقال للأهلي مستحيل.. والزمالك لم يفاوضني

مدرب بوركينا فاسو يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي ومنتخب مصر.. فيديو

رئيس المقاولون العرب: الأهلي تفاوض للحصول على خدمات طاهر محمد.. فيديو

ترشيحاتنا

بدون مكياج .. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بالأبيض أمام البحر

بـ فستان جريء.. صفاء سلطان تثير الجدل بهذه الإطلالة

وزير التعليم العالي: مصر قد تكون تخطت مرحلة الذروة لفيروس كورونا

بعد أنباء تعيينه حكمًا لمباراتهما معًا.. بكاري جاساما قاتل أحلام الأهلي والوداد

لأصحاب المعاشات.. كيف تستعلم عن العلاوات الخمس؟

طارق يحيي يكشف عن طلب مرتضى منصور من جماهير الزمالك بشأن قضية نادي القرن..فيديو

AdvertisementS

أخبار الرياضة| ميسي يقترب من مانشستر سيتي .. ليفربول يبرم أولى صفقاته.. مفاوضات الأهلي مع جوهرة بيراميدز

مرتضى منصور لأحد الحاضرين باجتماع قدامى الزمالك: انت زملكاوي ولا جاسوس ..فيديو

أشرف صبحي: قمنا بدورنا القانوني في أزمة النادي الأهلي وتركي آل الشيخ .. فيديو

الحسم بين صلاح والخطيب.. المقاولون العرب يكشف آخر تطورات صفقة انتقال طاهر محمد إلى الأهلي

بعد أنباء تعيينه حكمًا لمباراتهما معًا.. بكاري جاساما قاتل أحلام الأهلي والوداد

مرتضى منصور يرد على بلاغات وشكاوى الأهلي بـ"الصفقات".. فيديو

4 قرارات حاسمة من مرتضى منصور | رسالة خاصة لـ جماهير الزمالك وتطورات قضية نادي القرن

طارق يحيي يكشف عن طلب مرتضى منصور من جماهير الزمالك بشأن قضية نادي القرن..فيديو

الزمالك يطالب المثلوثي بالانضمام فورا للفريق وعدم استكمال الدوري مع الصفاقسي

اخبار الزمالك| الفريق يجري فحص كورونا.. إزالة اسمي حسن شحاتة واشرف قاسم من المنشآت.. ومرتضى منصور يدعو لفتح صفحة جديدة مع الالتراس

أخبار الأهلي.. النادي يتسلم ملعب السلام في النصف الثاني من يوليو.. حقيقة التفاوض مع تراوري

أمير مرتضى يكشف تفاصيل معسكر الزمالك المغلق استعدادا لـ استئناف الدوري.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطرها سرطان المعدة..ت عرف على أضرار تناول الماء المثلج بعد التمرين

لمرضى السكر وللحامل.. فوائد لا تعلمها عن تناول الخروب

بـ فستان جريء.. صفاء سلطان تثير الجدل بهذه الإطلالة