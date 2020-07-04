شرط جزائي 50 مليون جنيه.. المصري: الزمالك لم يفاوض محمود وادي وبيراميدز تحدث بشكل ودي.. فيديو

قال محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي إن الزمالك لم يفاوضهم من أجل الحصول على خدمات محمود وادي مهاجم الفريق، فيما أوضح أن بيراميدز تحدث بشكل ودي فقط، مؤكدًا أنهم سيقبلوا بأي عرض يدفع الشرط الجزائي وقيمته 50 مليون جنيه.





وأضاف محمد الخولي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "الزمالك لم يفاوضنا من أجل التعاقد مع محمود وادي على الإطلاق ولم يحدث أي مفاوضات سواء بشكل ودي أو رسمي ، هناك حديث بشكل ودي فقط تم من جانب بيراميدز، لكنه لم يطلب الحصول على خدمات اللاعب بشكل رسمي."





وأضاف :"هناك شرط جزائي في عقد محمود وادي مع النادي وقيمته 50 مليون جنيه إذا قرر أن يرحل دون الرجوع إلى النادي، ومن يدفع الشرط الجزائي مبروك عليه محمود وادي."





واختتم قائلًا: "لا يوجد أي تفاوض من أي طرف مع كريم العراقي للحصول على خدماته."