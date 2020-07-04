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توك شو

دياب عن دوره في مسلسل الاختيار: حبيت الشيخ سالم وهو ليسه ع الورق.. فيديو

السبت 04/يوليه/2020 - 01:49 ص
دياب
دياب
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محمد حليم قنديل

تحدث الفنان دياب, عن نجاح شخصية مدحت فى مسلسل فرصة ثانية والظهور كضيف شرف فى مسلسلات " البرنس ، والإختيار وليالينا ٨٠".


وقال الفنان دياب خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية, عن مشاركته فى مسلسل الاختيار باعتبار شخصية الشيخ سالم " حتة ألماظ فى حياتى المهنية " وأضاف أنه أحب الشخصية وتفاعل معها وهو يقرأها على الورق.

وأضاف دياب : لى الشرف انى شاركت فى مسلسل الاختيار وأشكر المخرج بيتر ميمى وشركة سنريجى والصديق والفنان أمير كرارة لأنهم سمحوا لى بالفرصة العظيمة دى.

وعن الشخصية أكد دياب أن استشهاد أسد سيناء الشيخ سالم أثر فيه كثيرا  وشعر بحزن شديد مثل ما شعر الجمهور تماما.

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