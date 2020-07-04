باركولي يا حضور.. طاهر أبو ليلة يرزق بابنته جميلة

قدم طاهر أبو ليلة عدد من الأدوار الصغيرة حتى رشحه المخرج شريف عرفة للمشاركة في بطولة فيلم "ابن عز" أمام الفنان الراحل علاء ولي الدين.

قدم طاهر أبو ليلة عدد من الأدوار الصغيرة حتى رشحه المخرج شريف عرفة للمشاركة في بطولة فيلم "ابن عز" أمام الفنان الراحل علاء ولي الدين.

وفي عام 2014 عاد الفنان طاهر أبو ليلة إلى الأعمال السينمائية مجددا للمشاركة في بطولة فيلم "كابتن مصر"، ومن أعماله الفنية أيضا أفلام "جحيم في الهند، و30 يوم في العز، وعسل أبيض، وألف ليلة وليلة، ومأمون وشركاه، وغيرها.