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فن

باركولي يا حضور.. طاهر أبو ليلة يرزق بابنته جميلة

السبت 04/يوليه/2020 - 02:16 ص
طاهر أبو ليلة
طاهر أبو ليلة
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نبيل العدوى
حرص الفنان طاهر أبو ليلة على الإحتفال ببقدوم مولودته "جميلة" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشر طاهر صورة له برفقة المولودة قائلا: "باركولي يا حضور بعد ما مرت الشهور الله رزقني مولودة جعلت حياتنا كلها نور (جميلة طاهر) اللهم اجعلها من الصالحين المصلحين البارين بوالديها".

قدم طاهر أبو ليلة عدد من الأدوار الصغيرة حتى رشحه المخرج شريف عرفة للمشاركة في بطولة فيلم "ابن عز" أمام الفنان الراحل علاء ولي الدين.
 
وفي عام 2014 عاد الفنان طاهر أبو ليلة إلى الأعمال السينمائية مجددا للمشاركة في بطولة فيلم "كابتن مصر"، ومن أعماله الفنية أيضا أفلام "جحيم في الهند، و30 يوم في العز، وعسل أبيض، وألف ليلة وليلة، ومأمون وشركاه، وغيرها.

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