AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

متعة تمثيل وغناء وابن بلد يدخل القلب... رامي رضوان يوجه رسالة للفنان دياب

السبت 04/يوليه/2020 - 02:07 ص
رامي رضوان و الفنان
رامي رضوان و الفنان دياب
Advertisements
ميرنا محمود
نشر الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام 

وظهر رامى رضوان فى الصورة بصحبة الفنان دياب وكتب معلقا على الصورة : بستمتع به جداااا تمثيل وغنا..وغير كده على المستوى الإنساني شخص يدخل القلب على طول من جمال روحه وطيبة قلبه غير انه مجدع وابن بلد وأصيل.
كل الصفات اللي عكس مدحت ولا كتكت ولا زناتي 

اقرأ أيضًا:


يذكر أن الإعلامي رامي رضوان استضاف المخرج رامي إمام والفنان حمدى الميرغنى لكشف كواليس تصوير مسلسل "فلانتينو" الساعة التاسعة مساء على قناة "دي إم سي".
 

وشارك فى الحوار عبر سكايب النجوم دلال عبد العزيز، وداليا البحيري وطارق الإبيارى وعمرو وهبة للحديث عن أطرف المواقف التى جمعتهم بالزعيم عادل إمام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بصورة ساخرة .. رامي رضوان يمازح جمهوره في الحظر

في يوم قبل كورونا.. رامي رضوان يشارك جمهوره صورا من أسوان

رامي رضوان ساخرًا من أحمد زاهر في "البرنس": فرحت فيك قوي يا فتحي

حبيبتنا الغالية.. رامي رضوان يواسى رجاء الجداوي بـعد إصابتها بفيروس كورونا

اغلب الناس بقت شبه بعض .. رامى رضوان يشارك جمهوره بالكمامة

الغاليين قوي.. رامي رضوان يعلق علي استضافته رامي إمام وحمدي المرغني

ترشيحاتنا

اعتبر نفسك كورونا.. طبيب بالأزهر يكشف أعراضا تشير لإصابتك بالفيروس

مرتضى منصور يقرر إزالة اسميّ حسن شحاتة وأشرف قاسم من منشآت نادي الزمالك

خالد عبد الغفار: استمرار ثبات معدل إصابات كورونا لمدة أسبوعين يعني دخولنا منطقة الأمان.. فيديو

لأصحاب المعاشات.. كيف تستعلم عن العلاوات الخمس؟

بعد أنباء تعيينه حكمًا لمباراتهما معًا.. بكاري جاساما قاتل أحلام الأهلي والوداد

بالطائرات.. نقل وزير دفاع تركيا ورئيس الأركان إلى فرقاطة حربية قبالة سواحل ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تنمرها على الفتيات ذوات الأسنان غير المتناسقة.. أجرأ 10 صور لـ ميس حمدان

وصف مدينة الإسكندرية وأبوابها القديمة في عيون الرحالة ابن بطوطة منذ مئات السنين

بدون مكياج .. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بالأبيض أمام البحر