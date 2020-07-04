متعة تمثيل وغناء وابن بلد يدخل القلب... رامي رضوان يوجه رسالة للفنان دياب

نشر الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام





وظهر رامى رضوان فى الصورة بصحبة الفنان دياب وكتب معلقا على الصورة : بستمتع به جداااا تمثيل وغنا..وغير كده على المستوى الإنساني شخص يدخل القلب على طول من جمال روحه وطيبة قلبه غير انه مجدع وابن بلد وأصيل.

كل الصفات اللي عكس مدحت ولا كتكت ولا زناتي





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يذكر أن الإعلامي رامي رضوان استضاف المخرج رامي إمام والفنان حمدى الميرغنى لكشف كواليس تصوير مسلسل "فلانتينو" الساعة التاسعة مساء على قناة "دي إم سي".





وشارك فى الحوار عبر سكايب النجوم دلال عبد العزيز، وداليا البحيري وطارق الإبيارى وعمرو وهبة للحديث عن أطرف المواقف التى جمعتهم بالزعيم عادل إمام.