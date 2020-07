متعة تمثيل وغناء وابن بلد يدخل القلب... رامي رضوان يوجه رسالة للفنان دياب

View this post on Instagram

بستمتع به جداااا تمثيل وغنا..وغير كده على المستوى الإنساني شخص يدخل القلب على طول من جمال روحه وطيبة قلبه غير انه مجدع وابن بلد وأصيل. كل الصفات اللي عكس مدحت ولا كتكت ولا زناتي 😀 #دياب #العو #غمزات