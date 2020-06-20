تفتكروا مين.. رامى رضوان يشوق جمهوره حول ضيفه القادم

نشر الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، رسالة وصورة داعب فيها جمهوره.
وظهر رامى رضوان فى الصورة بصحبة نجم أخفى ملامح وجهه.
وعلق رامى رضوان قائلا: "انتظروه الأسبوع القادم في مساء DMC، تفتكروا مين؟ أول حرف من اسمه "م".
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يذكر أن الإعلامي رامي رضوان استضاف المخرج رامي إمام والفنان حمدى الميرغنى لكشف كواليس تصوير مسلسل "فلانتينو" الساعة التاسعة مساء على قناة "دي إم سي".
وشارك فى الحوار عبر سكايب النجوم دلال عبد العزيز، وداليا البحيري وطارق الإبيارى وعمرو وهبة للحديث عن أطرف المواقف التى جمعتهم بالزعيم عادل إمام.
مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان الكبير عادل إمام، وتم عرضه في شهر رمضان.