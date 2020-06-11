الأميرتان.. رامي رضوان ينشر صورة لـ دنيا سمير غانم مع الأميرة ديانا

نشر الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغريدة وصورة داعب فيها جمهوره.





وظهرت فى الصورة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم فى طفولتها مع الأميرة ديانا.





مش مهم ان دي الأميرة ديانا الجميلة، مش مهم انها كانت في زيارة في مصر وتفتتح احدى المكتبات، المهم عارفين مين الطفلة الصغنووونه دي؟ ، #الأميرتين". وكتب رامى رضوان قائلًا: "









اقرأ ايضًا:









يذكر أن الإعلامي رامي رضوان استضاف المخرج رامي إمام والفنان حمدى المرغنى لكشف كواليس تصوير مسلسل فلانتينو الساعة التاسعة مساء على قناة دي إم سي.





وشارك فى الحوار عبر سكايب النجوم دلال عبد العزيز، داليا البحيري وطارق الإبيارى وعمرو وهبة للحديث عن أطرف المواقف التى جمعتهما بالزعيم عادل إمام.





مسلسل فلانتينو بطولة الفنان الكبير عادل إمام وتم عرضه في شهر رمضان.