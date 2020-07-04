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فن

هتوحشنوني وهتوحشني تعليقاتكم ....هالة صدقي لجمهورها بعد اخر حلقه من مسلسلها" ليه لا "

السبت 04/يوليه/2020 - 02:36 ص
هالة صدقي
هالة صدقي
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة هالة صدقى , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " مشهد  من مسلسل " لية لا " . 

كتبت هالة صدقى على الفيديو قائلة  : يا حبايبي هتوحشوني جدا جدا وهيوحشني تعليقاتكم ، وَيَا رب يكون المسلسل عجبكم واننا قدمنا عمل يليق بجمهور محترم زيكم

وحاز المشهد علي اعجاب الكتير و جاءت التعليقات كالاتي :
مسلس رائع ، هتوحشينا اوي ،ادائكم جميل جدا في المسلسل 

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يذكر أن آخر أعمال  هالة صدقي  مسلسل "ليه لأ" تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.

شارك فى المسلسل أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف.
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