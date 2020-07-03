هو ايه الحكاية؟.. هالة صدقى تشوق جمهورها للحلقة الأخيرة من مسلسل ليه لأ

كتبت هالة صدقى على الصورة " هو ايه الحكايه ؟ مين اللي مع عاليا ده 🤔🤔🤔بكره اخر حلقه والبت ما تجوزنش ولا رجعت البيت 🙈تفتكروا ايه اللي هيحصل في اخر حلقه 🤫🤫🤫🤫 "

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يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي مسلسل "ليه لأ" تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.





شارك فى المسلسل أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف.



