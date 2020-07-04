التعليم العالي: مصر قد تكون تخطت ذروة كورونا.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، السبت، ومنها:





أخبار اليوم

خبر للصحفي "أحمد حمدي" تحت عنوان: "موقع الرئاسة.. منصة إلكترونية ترتكز على المصداقية المعلوماتية في مواجهة الشائعات".





الشروق

اليوم.. إعلان موعد انتخابات «الشيوخ»





الوطن

الري: استكمال مفاوضات سد النهضة بحضور مراقبين من أمريكا وأوروبا وأفريقيا.. اليوم





الأهرام

"السياحة والآثار" تهيب بالمواطنين الالتزام بالضوابط المنظمة لزيارة قصر البارون





اليوم السابع

وزير التعليم العالي: مصر قد تكون تخطت ذروة كورونا وفي طريقها لانخفاض الإصابات





أخبار اليوم

الصحة: 1412 إصابة جديدة بفيروس كورونا و81 وفاة





صدى البلد

التعليم لـ طلاب الثانوية العامة: فقد بوكلت امتحان المواد غير المضافة للمجموع يتطلب "محضر شرطة"





مبتدأ

البورصة المصرية تحتل المركز الثاني عربيا خلال يونيو الماضي





Sky news عربية

العراق.. تحركات على الأرض لوقف التوغل التركي





روسيا اليوم

فرنسا..السجن 30 عاما لقيادي فرنسي في "داعش" بعد إدانته بارتكاب جرائم في سوريا



