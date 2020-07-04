للتتويج باللقب.. يوفنتوس يسعى لضم تورينو إلى قائمة ضحاياه بـ الدوري الإيطالي





ويسعى يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لتحقيق الفوز السابع له على التوالي بالدوري الإيطالي في مباراة اليوم، وقطع خطوة جديدة نحو التتويج باللقب.





في المقابل يطمح تورينو في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البيانكونيري، للابتعاد عن دوامة الهبوط.





ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 72 نقطة، بفارق 4 نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد تورينو في المركز الـ 13 بـ 31 نقطة.





يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد في المدرجات.

يستضيف فريق يوفنتوس نظيره تورينو، اليوم، السبت، في تمام الخامسة والربع مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري الإيطالي.