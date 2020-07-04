«أوضة اللبس».. ميدو يعلن عن تفاصيل برنامجه التليفزيوني الجديد ..فيديو

أعلن أحمد حسام "ميدو"، نجم منتخب مصر الأسبق، عن برنامجه الجديد لأول مرة، والذي ستبدأ إذاعته يوم الإثنين المقبل على شاشة قناة "النهار".





وكتب "ميدو" عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، " انتظروني يوم الإتنين وبرنامجي الجديد أوضة اللبس".





وسيكون الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أول ضيوف ميدو يوم، الإثنين.





كما سيستضيف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، يوم الثلاثاء.





فيما سيحل لويس جارسيا، نجم أتلتيكو مدريد وليفربول السابق، ضيفًا على ميدو يوم الأربعاء.





وسيذاع البرنامج في تمام الساعة 11 مساءً على شاشة "النهار".