انفجار ضخم بمحطة طاقة كهربائية في إيران.. فيديو

وقع انفجار ضخم في محطة الزرقان لتوليد الطاقة الكهربائية في مدينة الأهواز جنوب إيران.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الانفجار الهائل بمحطة الزرقان.





ولم تكشف التقارير عن سبب الانفجار الذي يأتي ضمن سلسلة انفجارات هزت إيران مؤخرا.





في سياق آخر، أعلنت إيران كشف سبب الحادث الذي أدى إلى انفجار مبنى في منشأة نطنز النووية قبل أيام، مؤكدة الإعلان عنه في الوقت المناسب لاعتبارات أمنية.





وجاء الحادث الذي وصف بـ"الغامض" بعد أيام من انفجار آخر قرب منطقة بارشين، التي تضم موقع بارشين العسكري ومعامل للصناعات الدفاعية.