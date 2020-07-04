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أخبار العالم

بعد مطالبتها بطرد الإخوان من حكم تونس.. عبير موسى مرشحة للرئاسة وجائزة نوبل على تويتر

السبت 04/يوليه/2020 - 02:28 م
عبير موسي مرشحة للرئاسة
عبير موسي مرشحة للرئاسة وجائزة نوبل على تويتر
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سمر صالح
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، السبت، تصريحات عضو البرلمان التونسي، زعيم الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، المعروفة بـ عدو جماعة الإخوان الأولى فى تونس.

وقالت عبير موسي، أثناء تظاهرة احتجاجية نظمها الحزب اليوم، السبت، بمشاركة مئات التونسيين، إنه يجب على البرلمان التونسي تصنيف الإخوان جماعةً إرهابيةً.

وتفاعل رواد مواقع التواصل، مع تصريحات عبير موسي، ووصفوها بالمرأة الحديدية في تونس.

ورشح رواد "تويتر"، عبير موسي لتولى منصب الرئاسة التونسية، ومنحها جائزة نوبل.

وأكدت عبير موسي، في كلمة أمام المتظاهرين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ينفذ أجندة جماعة الإخوان في المغرب العربي، مشددة على أن مخططات حل أزمة تونس جاهزة لكن أيدي القيادة التونسية مكبلة، لافتة إلى أن حركة النهضة فشلت في تحقيق أي نمو في البلاد وسياساتها أدت لرفع نسبة البطالة.
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