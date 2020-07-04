الهيئة الوطنية للانتخابات: إجراء انتخابات مجلس الشورى بالخارج يومي التاسع والعاشر من أغسطس

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن انتخابات المصريين بالخارج ستجرى يومي التاسع والعاشر من أغسطس .





وأضاف إبراهيم لاشين، في مؤتمر صحفي اليوم، السبت، للهيئة الوطنية للإعلام، أن النتيجة من المقرر ظهورها يوم 19 أغسطس بالجريدة الرسمية للهيئة.





ولفت "لاشين"، إلى أن الانتخابات محليا ستجرى يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، وستكون من الساعة 9 صباحا وحتى التاسعة مساء.





وأشار لاشين، إلى أن انتخابات الإعادة بالخارج ستكون يومي الأحد والإثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، والإعادة بالداخل 8 و9 سبتمبر من الساعة التاسعة وحتى التاسعة مساءً.



