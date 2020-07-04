رحيل وزير الاقتصاد الأسبق.. عمرو السعيد ناعيا والده: توفي القيمة والقامة

توفى منذ قليل الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، ورئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق بمجلس الشعب، وسيتم تشيع جنازته بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.





وكتب رئيس نادي الصيد السابق عمرو السعيد نجل وزير الاقتصاد الأسبق ناعيا والده عبر حسابه على فيسبوك: "بسم الله الرحمن الرحيم.. ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الي ميعاد.. صدق الله العظيم.. توفي الي رحمه الله الوالد الغالي.. توفي القيمه والقامه.. توفي الدكتور مصطفي السعيد وزير الاقتصاد ورئيس اللجنه الاقتصاديه الاسبق.. نسألكم الدعاء بالرحمه والمغفرة."





الدكتور مصطفى السعيد من مواليد 1 يوليو 1933 بمركز ديرب نجم بالشرقية، وتولى وزارة الاقتصاد خلال الفترة من 1982 وحتى 1985، ونجح عام 1979 بعضوية مجلس الشعب عن الدائرة السابعة "مركز شرطة ديرب نجم" عن مقعد الفئات، ثم تولى رئاسة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب منذ عام 2005.



