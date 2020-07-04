AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رحيل وزير الاقتصاد الأسبق.. عمرو السعيد ناعيا والده: توفي القيمة والقامة

السبت 04/يوليه/2020 - 03:50 م
عمرو السعيد
عمرو السعيد
Advertisements
عبدالله هشام
توفى منذ قليل الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، ورئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق بمجلس الشعب، وسيتم تشيع جنازته بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

وكتب رئيس نادي الصيد السابق عمرو السعيد نجل وزير الاقتصاد الأسبق ناعيا والده عبر حسابه على فيسبوك: "بسم الله الرحمن الرحيم.. ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الي ميعاد.. صدق الله العظيم.. توفي الي رحمه الله الوالد الغالي.. توفي القيمه والقامه.. توفي الدكتور مصطفي السعيد وزير الاقتصاد ورئيس اللجنه الاقتصاديه الاسبق.. نسألكم الدعاء بالرحمه والمغفرة."

الدكتور مصطفى السعيد  من مواليد 1 يوليو 1933 بمركز ديرب نجم بالشرقية، وتولى وزارة الاقتصاد خلال الفترة من 1982 وحتى 1985، ونجح عام 1979 بعضوية مجلس الشعب عن الدائرة السابعة "مركز شرطة ديرب نجم" عن مقعد الفئات، ثم تولى رئاسة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب منذ عام 2005.

وحصل الراحل على جائزة الدولة التشجيعية من المجلس الأعلى للثقافة في عام 1980.
رحيل وزير الاقتصاد الأسبق.. عمرو السعيد ناعيا والده: توفي القيمة والقامة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف يعزي رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب في وفاة ابنه

محمد حماقي ينعى الشيخ صالح كامل: ‬خالص عزائي لأسرته الكريمة

ترشيحاتنا

أستاذ بالجامعة الأمريكية: الجامعة شهدت حالتي تحرش من دكاترة ضد طالبات

تعرف على ثنائي الإسماعيلي المصاب بكورونا

وزير المالية يصدر قواعد صرف «العلاوة والحافز» للعاملين بالدولة

التضامن: صرف 3.6 مليار من معاشات يوليو في 3 أيام

بعد التتويج بالدوري الإنجليزي.. يورجن كلوب: محمد صلاح لن يرحل عن ليفربول

«أوضة اللبس».. ميدو يعلن عن تفاصيل برنامجه التليفزيوني الجديد ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأزرق القصير.. كارول سماحة بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

بفستان مكشوف.. سمية الخشاب بإطلالة تبرز جمالها.. شاهد

بـ توب جذاب.. مي سليم تتألق بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد