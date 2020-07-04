عبدالناصر محمد: اللجنة الخماسية يجب أن تراعى أندية الدرجة الثانية.. وعودة الدورى قرار سليم

أبدى عبدالناصر محمد المدير الفنى السابق لنادي مصر حزنه الشديد بسبب الاتهامات المتبادلة بين جماهير الأندية الشعبية خصوصا الأهلى والزمالك ، بعد اعلان محمد عواد حارس مرمى الزمالك اصابته بفيروس كورونا وهذا الشئ جديد على أخلاقنا، وتعرضه للتنمر من بعض الجماهير كان أمرا غير مقبول تمامًا ويهدد بزيادة الاحتقان بين الجماهير خاصة مع وجود السوشيال ميديا.





وأضاف أن ظهور حالات اصابه بين لاعبى الدورى خلال الفترة الماضية لا يمنع من عودة البطولة مرة آخرى ولكن بشرط وضع ضوابط صارمة تلزم بتنفيذها جميع الأندية مع مراعاة الظروف والوضع المالى لكل فريق من اجل المحافظة على صحة وحياة اللاعبين والأجهزة الفنية.





وقال عبدالناصر أن عودة بطولة الدورى أو إلغائها هو قرار دولة وعلى جميع المسؤلين الإلتزام به ، وأضاف لا مانع من استكمال الموسم، لكن لا يجب على الإطلاق إقامة مباراتين في الأسبوع، فهذه مخاطرة كبيرة للغاية على اللاعبين وستعرضهم لكم كبير من الإصابات.





وأشار مدرب نادي مصر السابق أنه يجب على اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة أن تراعى وتضع فى حسابتها أندية الدرجات المختلفة الثانية والثالثة والرابعة خصوا فى ظل الظروف الصعبة التى عاشوا فيها خلال فترة توقف النشاط الرياضى ، ولابد من وضع خطة عاجلة لإستئناف النشاط فى الدرجات المختلفة حفاظا على اللاعبين .



