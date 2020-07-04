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رياضة

مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على بورنموث ويسجل ثلاثة أهداف في الشوط الأول

السبت 04/يوليه/2020 - 05:05 م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
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عبدالله هشام
قلب فريق مانشستر يونايتد تأخره امام بورنموث الي تقدم بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة المقامة حاليا على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدورى الانجليزي . 

وجاء هدف برنموث في الدقيقة 16 من عمر اللقاء عن طريق جونيور ستانيسلاس . 

ثم تعادل ماسون جرنوود لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 29 بعد تمريرة بينية من زميله فيرنانديز ، وأضاف راشفورد الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 35 من زمن المباراة ، وسجل مارسيال الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول .

استحوذ فريق مانشستر يونايتد علي الكرة بنسبة 72 % ونجح في تسديد 8 كرات منهم 4 بين الثلاث خشبات وجاء منهم ثلاثة أهداف بينما سدد بورنموث ثلاثة كرات واحجة فقط كانت متقنة وجاء منها الهدف الوحيد. 

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب بطولة الدورى الانجليزي برصيد 52 نقطة بفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الرابع بينما جاء فريق بورنموث في المركز الـ ١٩ برصيد ٢٧ نقطة.
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