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فن

قم بتغيير العالم.. شاهد.. ريم مصطفى تتألق في أحدث ظهور

السبت 04/يوليه/2020 - 06:44 م
ريم مصطفى
ريم مصطفى
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محمد بدران

نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ريم مصطفى بإطلالة ناعمة وتركت شعرها الاصفر منسدلا على وجهها بطريقة جذابة فى الصورة وعلقت : "قم بتغيير العالم من خلال كونك نفسك".

وتشارك ريم مصطفي في مسلسل "شديد الخطورة" مع الفنان أحمد العوضى، قريبًا على منصة watch it، حيث يعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات، ويشارك فى بطولته كل من رياض الخولى، هادى الجيار، ناهد رشدى، حسنى شتا، خالد كمال، وعدد آخر من الفناني، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وانتاج سينرجى .

وتشارك أيضا ريم مصطفى في فيلم العنكبوت مع الفنان أحمد السقا، ويعد الفيلم من الأدوار المختلفة التي تقوم بها ريم مصطفى، إذ إنها تجسد شخصية ديلر مخدرات خلال الأحداث.

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“Change the world by being yourself” 💙

A post shared by Reem Moustafa (@reemmoustafaofficial) on

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