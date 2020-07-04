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رياضة

أيمن أشرف يقضي إجازته في حمام السباحة.. شاهد

السبت 04/يوليه/2020 - 06:51 م
ايمن اشرف
ايمن اشرف
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محمد بدران

نشر أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول بالنادى الأهلى، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أيمن أشرف، داخل حمام سباحة فى الساحل الشمالى، وهو يستمتع بإجازته الصيفية مرتديا ملابس البحر، نالت إعجاب مُتابعيه".

ويُعد "أشرف"، إحدى الركائز الأساسية التي يعتمد عليها السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، في تشكيل الفريق الأحمر، هذا الموسم.

ويخوض لاعبو الفريق الأحمر تدريبات منزلية على فترتين خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرّر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من الأسبوع القادم، مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا استعدادًا لعودة النشاط الرياضي".

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A post shared by Ayman Ashraf (@aymanashraf12) on

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