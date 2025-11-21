إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، مساء اليوم الجمعة، في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي و موتوسيكل بمنطقة ستي حي غرب مدينة أسيوط.

تصادم سيارة ملاكي و موتوسيكل

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي و موتوسيكل بمنطقة ستي ووجود مصابين.



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ملاكي و موتوسيكل وأسفر الحادث عن إصابة كلا من " سيد ذكي يوسف"52 عامًا وزوجته " إيمان حمدان عبد المجيد " 43 عامًا، ونجليهما " محمد سيد ذكي "6 أعوام، و "آلاء سيد ذكي" 22 عامًا.



وجرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام.



تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.