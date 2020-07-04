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ديني

رئيس جامعة الأزهر يستقبل الطالبات بهدايا وقائية ضد فيروس كورونا

السبت 04/يوليه/2020 - 07:07 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يستقبل الطالبات بهدايا وقائية ضد فيروس كور
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محمود ضاحي
تفقد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والتي بدأت اليوم بمادة القرآن الكريم، معربا عن سعادته بالتزام الطالبات وحرصهن على تأدية الامتحانات مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ووزع  هدايا عينية للطالبات تتضمن إرشادات وقائية وزجاجات كحول وأقلام جافة وكمامات (ماسكات) ضمن الحملة التي تقوم بها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة (مناعتك حياة) 

وشدد على تهيئة وتوفير المناخ الملائم للطلاب والحرص على تهوية اللجان وترك المسافات اللازمة بين الطالبات والنظافة والتعقيم المستمر لكافة اللجان وتواجد الأطباء وتخصيص غرفة للعزل حال وجود اشتباه في أي حالات إصابة بكورونا.

يذكر أنه رافقه الدكتورة شفيقة الشهاوي عميدة الكلية والدكتورة سعاد أبوالمجد وكيلة الكلية وسعاد بكر أمين عام مساعد فرع البنات وأعضاء لجنة البيئة وخدمة المجتمع بالجامعة.

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