372 ألف طن بضائع حجم الصادرات والواردات عبر الموانئ خلال 24 ساعة

أصدرت وزارة النقل، اليوم السبت، بيانا بـ حركة الموانئ خلال الـ24 ساعة الماضية.





وبلغ عدد سفن الوصول 29 سفينة، وسفن السفر 23 سفينة، والسفن العامة 67 سفينة.





فيما بلغ إجمالي الصادرات والواردات عبر الموانئ المصرية 372195 طنا خلال الـ 24 ساعة الماضية.





كانت الموانئ أكدت أنه يتم اتباع الإجراءات الإحترازية والاحتياطات الوقائية المعتمدة بإدارة الحجر الصحى بشأن التعامل مع أطقم السفن القادمة من أماكن انتشار الفيروس، مع التأكيد على توافر وجاهزية معدات الكشف ومهمات الوقاية والفرق المدربة والمؤهلة للتعامل مع تلك الحالات لدى الحجر الصحى وكذلك التأكد من جاهزية الإدارات المختصة بالهيئة للانتقال إلى أماكن تراكى السفن على الأرصفة والتعامل معها، وتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية أثناء دخول السفن للميناء والتراكى على الرصيف وحتى مغادرتها.