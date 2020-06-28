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أخبار البلد

تصدير 126 ألف طن بضائع .. وزارة النقل تكشف تفاصيل حركة الموانئ خلال الـ24 ساعة

الأحد 28/يونيو/2020 - 06:54 م
صدى البلد
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حمادة خطاب

أكدت وزارة النقل أن حركة تشغيل الموانئ المصرية شهدت خلال آخر 24 ساعة سفر ٣٠ سفينة و٢٣ سفينة بموانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر وشرق وغرب بورسعيد فيما بلغ عدد السفن العاملة بهذه الموانئ ٧٠ سفينة.


وشهدت حركة البضائع عبر الموانئ المصرية تصدير ١٢٦ ألف طن بضائع عامة بينها ٥٦ ألف طن فواكه وخضروات وحاصلات زراعية إلى دول الخليج وأوروبا واستيراد ٢٨٥ ألف طن حديد وذرة وفول صويا .


كانت الموانئ أكدت أن يتم اتباع بكل ميناء كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية المعتمدة بإدارة الحجر الصحى بشأن التعامل مع أطقم السفن القادمة من أماكن انتشار الفيروس، مع التأكيد على توافر وجاهزية معدات الكشف ومهمات الوقاية والفرق المدربة والمؤهلة للتعامل مع تلك الحالات لدى الحجر الصحى وكذلك التأكد من جاهزية الإدارات المختصة بالهيئة للانتقال إلى أماكن تراكى السفن على الأرصفة والتعامل معها، وتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية أثناء دخول السفن للميناء والتراكى على الرصيف وحتى مغادرتها.


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