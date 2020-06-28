النقل: تسيير رحلات بحرية على الخط الملاحي نويبع العقبة لنقل المصريين العائدين من الأردن

أعلنت وزارة النقل، اليوم، أنه في إطار التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين الجانبين المصري والأردني تقرر تسيير رحلات بحرية للعبارة آيلة التابعة لشركة الجسر العربى على الخط الملاحي ( نويبع / العقبة ) للركاب فقط من اتجاه واحد ( العقبة / نويبع ) لنقل المصريين العائدين من المملكة الأردنية بمعدل أربع رحلات أسبوعيا بدءا من 29 يونيو، بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصري والأردني؛ نظرا للإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا والتي يتبعها الجانبان.
ووجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قيادات هيئة موانئ البحر الأحمر بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء وشركة الجسر العربي وأعضاء المجتمع المينائى لتقديم كافة التسهيلات وسرعة إنهاء الإجراءات مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والاشتراطات الصحية الصادرة من وزارة الصحة وتوفير كادر طبى وعيادة طبية على متن السفينة وتعقيم الركاب والأمتعة والسيارات وكذلك تعقيم العبارة وتجهيزها قبل كل رحلة .
كما تم عقد اجتماع مع أعضاء المجتمع المينائي بميناء نويبع البحرى لبحث اجراءات استقبال العائدين وسرعة إنهاء إجراءات الجوازات والإجراءات الجمركية ونقل أي حالة إيجابية بسيارات مجهزة لأماكن العزل المخصصة من وزارة الصحة وقيام مندوب من محافظة جنوب سيناء بالتنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة لخروج أتوبيسات الركاب وتسهيل مرورها.