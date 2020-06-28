النقل: تسيير رحلات بحرية على الخط الملاحي نويبع العقبة لنقل المصريين العائدين من الأردن

أعلنت وزارة النقل، اليوم، أنه في إطار التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين الجانبين المصري والأردني تقرر تسيير رحلات بحرية للعبارة آيلة التابعة لشركة الجسر العربى على الخط الملاحي ( نويبع / العقبة ) للركاب فقط من اتجاه واحد ( العقبة / نويبع ) لنقل المصريين العائدين من المملكة الأردنية بمعدل أربع رحلات أسبوعيا بدءا من 29 يونيو، بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصري والأردني؛ نظرا للإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا والتي يتبعها الجانبان.









ووجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قيادات هيئة موانئ البحر الأحمر بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء وشركة الجسر العربي وأعضاء المجتمع المينائى لتقديم كافة التسهيلات وسرعة إنهاء الإجراءات مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والاشتراطات الصحية الصادرة من وزارة الصحة وتوفير كادر طبى وعيادة طبية على متن السفينة وتعقيم الركاب والأمتعة والسيارات وكذلك تعقيم العبارة وتجهيزها قبل كل رحلة .







