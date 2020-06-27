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أخبار البلد

وسط إجراءات احترازية مشددة.. ميناء سفاجا يستقبل 562 مصريا قادمين من السعودية.. صور

السبت 27/يونيو/2020 - 03:32 م
العائدين من المملكة
العائدين من المملكة
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حمادة خطاب
استقبل ميناء سفاجا صباح اليوم العبارة القاهرة التابعة لشركة القاهرة للعبارات وعلى متنها 562 راكب مصرى و76 سيارة قادمة من ميناء ضبا السعودى حيث وجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير قيادات هيئة موانىء البحر الأحمر بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر ووزارة الصحة ( الحجر الصحي ) وكافة الجهات المعنية لسرعة انهاء الاجراءات .

كما قام فريق طبى متخصص بالصعود على متن السفينة وإنهاء اجراءات الفحص الطبي واجراء الاختبار السريع لفيروس كورونا على العائدين وطاقم السفينة وتم تجهيز سيارة اسعاف مجهزة بجوار السفينة لنقل اى حالة يشتبه فى اصابتها وتعقيم الأمتعة والسيارات على متن السفينة كما تم زيادة عدد ضباط الجوازات ومفتشى الجمارك لسرعة نهو اجراءات الجوازات والتفتيش والجمارك.

وشدد وزير النقل على ضرورة إلزام كافة العاملين بالميناء بارتداء الكمامات والبدل الواقية اللازمة اثناء التعامل مع الجمهور والالتزام بتطهير وتعقيم السفينة قبل صعود الركاب وبعد نزولهم وكذلك تعقيم الارصفة والمنشآت والوحدات البحرية بالميناء فور مغادرة العائدين.
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