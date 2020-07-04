غادة شلبي تتفقد مشروعات التنمية السياحية بشرم الشيخ وخليج نبق

تفقدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون للسياحة، خلال زيارتها الحالية لمدينة شرم الشيخ، اليوم بعض المشروعات المتعلقة بهيئة التنمية السياحية فى قطاع شرم الشيخ وفى خليج نبق.





جاء ذلك فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على متابعة سير العمل بالمشروعات السياحية والأثرية المختلفة، وبناء على تكليف وزير السياحة والآثار





رافق غادة شلبى فى الزيارة اللواء محمود السوليه رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس حمدي سعيد ممثل هيئة التنمية السياحية، حيث تم المرور على بعض المشروعات السياحية الكبرى والتى جهة الولاية الخاصة بها تتبع هيئة التنمية السياحية، و تم استعراض أسباب توقف العمل بهذه المشروعات، ومناقشة الجهود التى يمكن للوزارة ومحافظة جنوب سيناء تقديمها لدعم الانتهاء من هذه المشروعات فى أسرع وقت.





ومن المقرر أن يتم إعداد تقرير شامل حول هذه المشروعات لرفعه إلى السيد وزير السياحة والآثار.



