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أخبار البلد

غادة شلبي تتفقد مشروعات التنمية السياحية بشرم الشيخ وخليج نبق

السبت 04/يوليه/2020 - 08:11 م
صدى البلد
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محمد الإسكندراني
تفقدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون للسياحة، خلال زيارتها الحالية لمدينة شرم الشيخ، اليوم بعض المشروعات المتعلقة بهيئة التنمية السياحية فى قطاع شرم الشيخ وفى خليج نبق.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على متابعة سير العمل بالمشروعات السياحية والأثرية المختلفة، وبناء على تكليف وزير السياحة والآثار

رافق غادة شلبى فى الزيارة اللواء محمود السوليه رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس حمدي سعيد ممثل هيئة التنمية السياحية، حيث تم المرور على بعض المشروعات السياحية الكبرى والتى جهة الولاية الخاصة بها تتبع هيئة التنمية السياحية، و تم استعراض أسباب توقف العمل بهذه المشروعات، ومناقشة الجهود التى يمكن للوزارة ومحافظة جنوب سيناء تقديمها لدعم الانتهاء من هذه المشروعات فى أسرع وقت.

ومن المقرر أن يتم إعداد تقرير شامل حول هذه المشروعات لرفعه إلى السيد وزير السياحة والآثار.

يذكر أنه خلال زيارة نائب وزير السياحة والآثار لشئون للسياحة لمدينة شرم الشيخ التقت بمجموعة من كبرى منظمي الرحلات من دولة أوكرانيا، وبعض السائحين الأوكرانيين الذين وصلوا الي مدينة شرم الشيخ فى أول أيام استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر الموافق 1 يوليو الجارى.
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