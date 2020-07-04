نائبة وزير السياحة والآثار تلتقي كبرى منظمي رحلات أوكرانيا

التقت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون للسياحة بمجموعة من كبرى منظمي الرحلات من دولة أوكرانيا، خلال زيارتهم الحالية لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء لتفقد الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة بالمنشآت الفندقية والسياحية الموجودة بالمدينة.





وحضر اللقاء المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود السوليه رئيس مدينة شرم الشيخ، والسيد جيڤارا جافي رئيس غرفه المنشآت الفندقية بجنوب سيناء، والدكتور أيمن رخا وكيل أول وزارة الصحة والسكان بجنوب سيناء، والسيد إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجنوب سيناء.





وخلال اللقاء أشاد منظمو الرحلات من أوكرانيا بالإجراءات الاحترازية وبضوابط السلامة الصحية المطبقة علي أرض الواقع والتي لمسوها عن قرب خلال زيارتهم لعدد من الفنادق ومراكز الغوص بمدينة شرم الشيخ، والتي من بينها أعمال التطهير والتعقيم التي تتم بصفة مستمرة، والتزام العاملين بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، وتوفير عيادة وطبيب بالفندق.





وقامت غادة شلبي بالرد علي جميع تساؤلاتهم واستفساراتهم حول استئناف الحركة السياحية الوافدة الي مصر من الخارج، وعن الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها مصر.





وخلال اللقاء اقترح منظمو الرحلات الأوكرانيين عودة تشغيل منطقة ألعاب الأطفال "Kids Area"، وعودة الكيدز انيميشن "Kids Animation" بالفنادق وذلك لتشجيع الآسر الأوكرانية التي لديها أطفال بصورة أكبر علي زيارة المحافظات السياحية الساحلية، مؤكدين علي تزايد الطلب من قبل المواطنين الاوكرانيين علي زيارة مصر، ورغبتهم الشديدة في الاستمتاع بجوها الساحر وشمسها الدافئة.





وأشارت غادة شلبي الي أهمية ان ينقل السائحين تجربتهم الشخصية مما سيعزز اقبال السائحين علي القدوم الي منتجعاتنا الرائعة.





ومن جانبها أشارت المهندسة إيناس سمير إلى أن محافظة جنوب سيناء تعمل علي توفير كافه سبل الراحة للسائحين ومتابعه تطبيق الاجراءات الاحترازية، واضافت ان منظمي الرحلات والسائحين هم القوي الناعمة التي نعتمد عليها لدعم مجهودات الحكومة المصرية وذلك من خلال ما يقومون بنشره من صور وتعليقات علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بهم، لافتة الي أن تعليقاتهم باستمتاعهم بزيارة شرم الشيخ من جو رائع وتطبيق الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة في المحافظات السياحية الساحلية سيشجع السائحين حول العالم للقدوم الي هذه المدينة الساحرة.



