وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج يمثلون الدبلوماسية الشعبية والقوى الناعمة

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لقاءً مع مجموعة من أبناء المصريين بالخارج عبر تطبيق زووم من خلال برنامج الجيل الثاني الذي يذاع على شاشة قناة النيل الثقافية، والذي تقدمه الإعلامية هبة فهمي، وترأس تحريره روناء مصطفى وتخرجه يسر فلوكس وذلك في إطار حرصها الدائم على التواصل مع أبناء مصر بالخارج من خلال قنوات الاتصال المختلفة.





شارك فى اللقاء الإعلامي المصري الكندي رامي بطرس مؤسس برنامج وقناة "أكسجين" وأحد المشاركين فى المبادرة التي أطلقتها وزارة الهجرة "خلينا سند لبعض" لدعم المصريين العالقين بالخارج، وكريم علي رائد الأعمال المصري فى "هلسنكي" ومؤسس شركة "الدائرة" القائمة على تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري ومنسق لعدة مشروعات مشتركة فى مجال تقنية المياه بين مصر وفنلندا، والدكتور عمرو الصعيدي، المدرس بجامعة "ريجيسبرج" بألمانيا والباحث فى الدراسات الشرقية فى جامعة فيينا وأحد المختصين في دراسات الجيل الثاني بأوروبا، وأندرو فريج متخصص التشخيص الاشعاعي وعضو لجنة الشباب بالمجلس الاستشاري المصري الاسترالي الحاصل على تكريمات من سفارة مصر بأستراليا عن دوره لنشر الثقافة المصرية هناك.





استهلت وزيرة الهجرة الحديث باستعراض جهود الوزارة تجاه أبنائها في الخارج خلال أزمة تفشي وباء كورونا المستجد، من تشكيل غرفة عمليات لاستقبال طلبات المواطنين العالقين، إضافة إلى اللجنة الوطنية التي شكلتها رئاسة مجلس الوزراء، والتي ساهمت جهودها فى تسيير طائرات لمختلف دول العالم وإعادة نحو 77 ألف مصري من الخارج من مختلف دول العالم.

واستمعت وزيرة الهجرة إلى آراء المشاركين من أبناء المصريين فى الخارج الذين ناقشوا ملف الجيل الثاني والثالث، وأكدوا على أهمية المؤتمرات التي كانت تنظمها وزارة الهجرة لعلماء وخبراء مصر فى الخارج، مطالبين باستمرار جهود الوزارة في هذين الملفين، من جانبها أكدت وزيرة الهجرة أن الوزارة مستمرة في تنظيم ملتقيات الجيلين الثاني والثالث لربط أبناء مصر بالخارج بالوطن، إضافة إلى سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع.





وطالبت وزيرة الهجرة المشاركين بضرورة تسويق الحلقات المترجمة من مسلسل الاختيار بين أبناء المصريين فى الخارج، الذي يجسد بطولات أبنائنا في القوات المسلحة خلال حربهم على الإرهاب؛ لتعزيز الروح الوطنية لدي أبنائنا في الخارج، مشيرة إلى أن أحداث المسلسل تعد فرصة لتفاعل الأبناء، وزيادة انتمائهم لوطنهم الأم؛ كما طالبتهم بمشاركة وطنهم في أزمة سد النهضة وذلك عبر ترويج المواد الإعلامية التي أعدتها وزارة الهجرة لتأييد حق مصر التاريخي في مياه النيل وآخرها الفيلم التسجيلي "النيل حياتنا" الذي تم إخراجه بالعديد من لغات العالم على رأسها اللغة الأمهرية لغة الشعب الإثيوبي، وذلك لتعريف العالم بعدالة قضية مصر، والتأكيد على حقوقها التاريخية والشرعية في مياه النيل.





واختتمت وزيرة الهجرة اللقاء بالتأكيد على أهمية أبناء المصريين فى الخارج، لأنهم يمثلون الدبلوماسية الشعبية والقوى الناعمة في مساندة مصر، مشيرة إلى أنهم مصدر فخر للدولة المصرية.