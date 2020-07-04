بايرن ميونخ يتوج بكأس ألمانيا برباعية في شباك باير ليفركوزن ..فيديو

وجاء هدف بايرن الأول من توقيع دافيد الابا من ركلة حرة على حدود منطقة جزاء بايرن ليفركوزن نفذها ألابا بشكل رائع مرت من الحائط البشري ثم سكنت أقصى يسار المرمى.

وجاء الهدف الثاني من تمريرة كيميش إلى جنابري المنطلق خلف دفاعات بايرن ليفركوزن جهة اليمين منفردا بالمرمى فقام بتسديد كرة أرضية قوية سكنت أقصى يمين المرمى.





ومع بداية الشوط الثاني، سجل بايرن ميونخ هدفا ثالثا من تسديدة قوية من روبرت ليفاندوفسكي من خارج منطقة الجزاء ,, في منتصف المرمى ولكنها ارتطمت بيد الحارس لوكاس هراديكي ومرت من بين قدميه بغرابة وسكنت منتصف الشباك.





وقلص ليفركوزن النتيجة من ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها كيريم ديميرباي عن طريق كرة عرضية داخل منطقة الجزاء قابلها سيفين بيندر برأسية رائعة سكنت أقصى يمين المرمى.





وأضاف البايرن الهدف الرابع، من كرة عرضية من إيفان بريستيش من جهة اليسار قابلها روبرت ليفاندوفسكي بلمسة رائعة من أعلى الحارس سكنت منتصف الشباك





وقبل نهاية المباراة سجل باير ليفركوزن هدف ثان عن طريق كاي هافرتس من علامة الجزاء.







