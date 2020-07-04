AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بايرن ميونخ يتوج بكأس ألمانيا برباعية في شباك باير ليفركوزن ..فيديو

السبت 04/يوليه/2020 - 10:08 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
حقق فريق بايرن ميونخ لقب كأس ألمانيا بعد تحقيقه الفوز على باير ليفركوزن بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن نهائي المسابقة المحلية، التي يستضيفها ملعب الأوليمبي بالعاصمة الألمانية "برلين".

وجاء هدف بايرن الأول من توقيع دافيد الابا من ركلة حرة على حدود منطقة جزاء بايرن ليفركوزن نفذها ألابا بشكل رائع مرت من الحائط البشري ثم سكنت أقصى يسار المرمى.

وجاء الهدف الثاني من تمريرة كيميش إلى جنابري المنطلق خلف دفاعات بايرن ليفركوزن جهة اليمين منفردا بالمرمى فقام بتسديد كرة أرضية قوية سكنت أقصى يمين المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل بايرن ميونخ هدفا ثالثا من تسديدة قوية من روبرت ليفاندوفسكي من خارج منطقة الجزاء ,, في منتصف المرمى ولكنها ارتطمت بيد الحارس لوكاس هراديكي ومرت من بين قدميه بغرابة وسكنت منتصف الشباك.

وقلص ليفركوزن النتيجة من ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها كيريم ديميرباي عن طريق كرة عرضية داخل منطقة الجزاء قابلها سيفين بيندر برأسية رائعة سكنت أقصى يمين المرمى.

وأضاف البايرن الهدف الرابع، من كرة عرضية من إيفان بريستيش من جهة اليسار قابلها روبرت ليفاندوفسكي بلمسة رائعة من أعلى الحارس سكنت منتصف الشباك

وقبل نهاية المباراة سجل باير ليفركوزن هدف ثان عن طريق كاي هافرتس من علامة الجزاء.


وكان فريق بايرن ميونخ حقق لقب بطولة كأس ألمانيا الموسم الماضي بعد الفوز على لايبزيج بنتيجة ثلاثة اهداف دون رد في مباراة النهائي.

ودخل بايرن المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بافارد - بواتينج - ديفيز - الابا

خط الوسط: كيميتش - جوريتسكا - كومان

خط الهجوم: جنابرى - مولر – ليفاندوفسكى

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشوط الأول.. بايرن ميونخ يتقدم على بروسيا دورتموند بهدف عالمي لـ كيميتش ..فيديو

بايرن ميونخ يحسم كلاسيكو ألمانيا لصالحه بالفوز على بروسيا دورتموند.. ويقترب من حسم لقب البوندسليجا ..فيديو

ملخص مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في الدوري الألماني ..فيديو

الدوري الألماني .. بايرن ميونخ يدك شباك ليفركوزن بـ ثلاثية في الشوط الاول ..فيديو

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة فرانكفورت بـ كأس ألمانيا

الشوط الأول.. بايرن ميونخ يتقدم على آينتراخت بهدف نظيف في نصف نهائي كأس ألمانيا

ترشيحاتنا

شخصية مأجورة.. هجوم سعودي على توكل كرمان لموقفها من سد النهضة

بعد إقامة فرح داخلها... عقوبات صارمة على مؤجر فيلا الإسكندرية وتحرير محضر غلق

لو مش قد التربية متخلفش.. عمر علاء مبارك يدين التحرش

فتح باب التقدم يوم 18 يوليو .. الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة

أخبار الزمالك.. إصابة مصطفى فتحي بفيروس كورونا.. تعثر صفقة انتقال دونجا .. و24 مليون جنيه لتفادي أزمة بوطيب

لقطات مرعبة.. هبوط اضطرارى لطائرة على طريق للسيارات.. شاهد

AdvertisementS

بعد تغيبه عن التدريبات.. نجم الوداد يقترب من الانضمام لـ الأهلي أو الزمالك

أخبار الاهلي.. نجم الوداد يقترب من المارد الاحمر.. مران قوي للفريق في التتش استعدادا لعودة الدوري

أخبار الزمالك.. إصابة مصطفى فتحي بفيروس كورونا.. تعثر صفقة انتقال دونجا .. و24 مليون جنيه لتفادي أزمة بوطيب

العناية الإلهية تنقذ هشام يكن من الموت المحقق بطريق شرم الشيخ

بعد أنباء رحيله عن برشلونة.. 3 وجهات محتملة لـ ميسي

ميسي وبرشلونة.. رحيل يحسمه عاملان.. ونجاح أسطورى يستحق النهاية السعيدة

مصدر باتحاد الكرة: إصابة مصطفى فتحي وإداري الزمالك بفيروس كورونا

نهائي كأس ألمانيا .. جنابري يعزز تقدم بايرن ميونخ بهدف ثان في شباك ليفركوزن

هدف عالمي لـ رونالدو.. شاهد | ملخص وأحداث مباراة يوفنتوس وتورينو

تعرف على ثنائي الإسماعيلي المصاب بكورونا

استعدادا لاستئناف الدوري.. مران قوي لـ الاهلي على ملعب التتش ..فيديو

قبل انتهاء الدوري بـ 4 أسابيع.. اتحاد الكرة يفتح القيد للموسم الجديد أول أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 7 أيام .. وصفة سحرية لـ علاج الشعر التالف

تناولها فورا.. 3 مكونات طبيعية لتقوية المناعة ضد كورونا

للحوامل .. 5 نصائح لضبط ضغط الدم المرتفع