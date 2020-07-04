أستاذ قانون دولى: المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان لم تسفر أى تقدم.. والخلافات الفنية والقانونية مستمرة

قال الدكتور محمد سامح عمرو رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة , إن المفاوضات بين مصر واثيوبيا والسودان لم ينتج عنها أي شئ والخلافات الفنية والقانونية لازالت مستمرة.

وأضاف الدكتور محمد سامح عمرو خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية, أنه سيتم استئناف المفاوضات مرة أخري بين مصر واثيوبيا والسودان تنفيذا لقرار الاتحاد الافريقي.

وتابع رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة, أن المفاوضات سوف تأخذ شكلا مختلفا عن السابق بسبب كثرة عدد المراقبين من الدول الافريقية.

وأوضح أن هناك 4 خبراء من القانون الدولي حاضرين ومراقبين للمفوضات الخاصة بسد النهضة.

وأشار إلي أن وزارة الري اعلنت في بيان لها انه حتي الان لا يوجد تقدم ملحوظ في المفاوضات الخاصة بأزمة سد النهضة.