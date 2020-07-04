من رحم المعاناة توُلد الابتكارات.. طلاب جامعة قناة السويس يخترعون روبوت لتوزيع أوراق الامتحانات

تزداد أجواء التوتر والقلق بين طلاب الفرق النهائية كلما اقترب موعد الامتحانات بسبب فيروس كورونا الذى يتعامل معه الطلاب للمرة الأولى.





ووسط استعداد الطلاب للامتحانات كان هناك فريق كامل بجامعة القناة يجتهد لاطلاق ابتكار جديدة له يحمي زملاءهم من خطر كورونا.









واستطاع فريق كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القناة ، تقديم ابتكار جديد متعدد المهمات يمكن استخدامه في إعطاء الطلبة ورقة الامتحان والإجابة في محاولة لمنع التلامس بين المراقبين والطلاب، حيث تمكنوا من تقديم روبوت يمتلك يد إلكترونية يمكن تدريبها مره واحده فقط، ومن ثم تقوم هي بتنفيذ ما دُربت عليه، ويمكن التحكم في الذراع الإلكترونية للروبوت عن طريق موبايل ابلكيشن.









ولم يتوقف طموح الطلاب عند استخدام الروبوت في الجامعات بل تم تصنيعه للاستخدام في العديد من المهمات كتقديم الطعام أو الدواء لمن هم في مستشفى العزل، وهذا ما أكدته الدكتورة غاده الطويل، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والمشرف على مشروع كلية الحاسبات والمعلومات، وهو إمكانية التحكم فى الروبوت من مسافة بعيده





واوضحت أن الفريق التنفيذي للروبوت يضم الطالب محمد عبدالله خلف الله، الفرقة الثالثة علوم الحاسب والطالب عمار احمد ابراهيم سالم، الفرقة الثانية قسم عام والطالب كامل حسن كامل سليمان، الفرقة الثالثة علوم الحاسب.





"من رحم المعاناة تخرج الابتكارات" هكذا اعرب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن ترحيبه بالابتكار الجديد لطلاب الكليات المتخصصة في هذا المجال وهو ال "روبوت" موضحا أنه يقوم بتوزيع الأوراق وجمعها مع نهاية الامتحان، ومن خلاله يتم قياس درجات الحرارة وتقديم الأطعمة للمرضى وهو الذي يعد من ابتكارات.







