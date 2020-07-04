رئيس المحكمة الدستورية العليا يكشف ضغوط الجماعة الإرهابية على القضاة خلال فترة حكمهم

أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق ورئيس حزب مستقبل وطن ، أن الشعب المصري إختار ثورة 30 يونيو مهما كانت الأخطار التي يواجهها ؛ موضحا أن مصر كانت في طريق الضياع بسبب تنظيم الإخوان قبل ثورة 30 يونيو ، حيث أنها كانت معرضة للانهيار كامل.





وأضاف "عبدالرازق"، خلال لقائه ببرنامج "كل يوم " المذاع علي فضائية " أون إي"، :" بعد ثورة 30 يونيو الأمر أصبح في يد المصريين ، قالوا مهما كانت الاخطار أحسن من الإخوان ، فالشعب المصري كان حائط صلب و أذهل العالم في 30 يونيو".





وأشار "عبدالرازق"، إن الإرهاب الفكري من الإخوان لقضاة الدستورية العليا بدأ مع نظر الدعاوى المتعلقة بهم؛ حيث أنه كان نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية في ذلك الوقت، وتعرّضوا لمحنة كبقية المصريين، لكنها كانت أشد.





وتابع: "المواطن العادي يستطيع التحرك بحرية، أما عندما يصل الأمر إلى اعتراض القضاء، واعتراض متعلق بقضابا مطروحة على المحكمة في هذه الفترة، وهذا التيار كان له رأي سياسي فيها".