لا يجوز له مساءلة الحكومة.. تشريعية النواب توضح صلاحيات مجلس الشيوخ

وأكد "نبيل" لـ"صدى البلد"، أن من ابرز هذه المهام أنه يقوم بتقديم المشورة ويقوم بفلترة القوانين التى تعرض على مجلس النواب ولكن لا يمكن السلطة التشريعية او الأدوات البرلمانية التى يتمتع بها مجلس النواب، لافتًا الى أنه يختص أيضا بتقديم الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

وتابع النائب حديثة:" كما أنه يؤخذ راية فى عدة امور ولكن لا يجوز له مسألة الحكومة وابرز هذه الامور هى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالاضافة الى معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة فضلا عن مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

وكان ذلك بعد أن أعلن المستشار لاشين إبراهيم ، عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ المرتقبة، اعتبارا من يوم السبت الموافق يوم 11 يوليو الجاري حتى 18 يوليو، على أن يتم العمل من الساعة التاسعة صباحا.



وأوضح لاشين إبراهيم، خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات أول مجلس للشيوخ ، أن انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل ستجرى يومي 11 و 12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة اسماؤهم في قاعدة الناخبين ، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و 10 اغسطس.



وأشار إلى أن الانتخابات ستجري تحت إشراف قضائي كامل ليكون هناك قاض على كل صندوق تحت أنظار الإعلام والمنظمات المعنية.



