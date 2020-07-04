لا يجوز له مساءلة الحكومة.. تشريعية النواب توضح صلاحيات مجلس الشيوخ

قال محمد نبيل وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مجلس الشيوخ
لديه اختصاصات ومهام كبيرة فهو مجلس متخصص فى الأمور الفنية والإرشادية.
وأكد "نبيل" لـ"صدى البلد"، أن من ابرز هذه المهام أنه يقوم بتقديم المشورة ويقوم بفلترة القوانين التى تعرض على مجلس النواب ولكن لا يمكن السلطة التشريعية او الأدوات البرلمانية التى يتمتع بها مجلس النواب، لافتًا الى أنه يختص أيضا بتقديم الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
وتابع النائب حديثة:" كما أنه يؤخذ راية فى عدة امور ولكن لا يجوز له مسألة الحكومة وابرز هذه الامور هى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالاضافة الى معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة فضلا عن مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
وكان ذلك بعد أن أعلن المستشار لاشين إبراهيم ، عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ المرتقبة، اعتبارا من يوم السبت الموافق يوم 11 يوليو الجاري حتى 18 يوليو، على أن يتم العمل من الساعة التاسعة صباحا.
وأوضح لاشين إبراهيم، خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات أول مجلس للشيوخ ، أن انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل ستجرى يومي 11 و 12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة اسماؤهم في قاعدة الناخبين ، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و 10 اغسطس.
وأشار إلى أن الانتخابات ستجري تحت إشراف قضائي كامل ليكون هناك قاض على كل صندوق تحت أنظار الإعلام والمنظمات المعنية.
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن الأصوات تعالت لعودة الغرفة الثانية للبرلمان ، وتم تعديل الدستور واستحداث باب سابع له تحت عنوان مجلس الشيوخ ، وصدر القانون المنظم لهذ المجلس ، وسيتم اليوم الإعلان عن الجدول الزمني.
وأشار إلى أن مجلس الشيوخ سيثري الحياة النيابية وسيسهم في توثيق دعائم الديمقراطية وغير ذلك من الاختصاصات التي ستحقق الرخاء بمصر وأحوال المصريين. وقال إن حسن اختيار من يمثل الشعب غاية في الأهمية ومنحهم الثقة للغرفة الثانية.
وتعهد بأن تخرج الانتخابات بشكل يليق بمصر وحضارتها ومكانتها بين دول العالم المتحضر من خلال الشفافية والنزاهة المعتادة من جانبنا. وقال إن اللجنة ملتزمة بالفصل في التظلمات بحيادية.
وأضاف أنه سيتم إجراء الانتخابات من خلال تنفيذ جميع التدابير التي قررتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا المستجد. وقال إن انتخابات مجلس الشيوخ خطوة نحو الديمقراطية وتثري التجربة النيابية وتضفي أيضا التعمق على دراسة القوانين قبل إقرارها، ويؤيد الحقوق والحريات العامة والارتقاء بأحوال المواطنين.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "نلتزم بالفصل في التظلمات التي تقدم إلينا وفق لأحكام القانون، وستجري تحت إشراف قضائي كامل وسيكون قاض لكل صندوق وغيرها وفقا للضوابط التي أعلنتها الهيئة للانتخابات.