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برلمان

نائب "الحركة الوطنية" يعلن انضمام الحزب إلى ائتلاف كبير للمشاركة في انتخابات الشيوخ

السبت 04/يوليه/2020 - 10:00 م
أسامة الشاهد نائب
أسامة الشاهد نائب رئيس حزب الحركة الوطنية،
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حسن رضوان
قال المهندس أسامة الشاهد نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الحزب سيشارك بقوة فى انتخابات مجلس الشيوخ بعد أن أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات موعد الترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وأكد "الشاهد" لـ"صدى البلد"، أن القانون كانت بوادره واضحة من البداية وهو 300 عضو بواقع 100 بالنظام الفردى و 100 قائمة و 100 تعيين و10% للمرأة، لافتًا الى أن هذه النسبة التي وضعت للمرأة ليست موجودة دستوريا وننتظر رأى القضاء بشأنها.

وأشار نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إلى أن الحزب إنضم الى إئتلاف كبير ولكن لم يأت الأوان للإعلان عن اسمه، مؤكدًا أن نسبة مشاركة الحزب ستكون عبارة عن عملية توافقية بين الأحزاب الأخرى والحزب للاتفاق للمشاركة فى الانتخابات.

وأكد أن الحزب قام بتجهيز جميع الملفات والأسماء ووضعها فى القوائم وتم عمل ترتيبات بالأولويات معينة للمجموعة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ بالنسبة للقائمة ، أما بالنسبة للنظام الفردى يجرى ترتيب أيضا لمشاركة الاعضاء.

وكان ذلك بعد أن أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ المرتقبة، اعتبارا من يوم السبت الموافق يوم 11 يوليو الجاري حتى 18 يوليو، على أن يتم العمل من الساعة التاسعة صباحا.

وأوضح لاشين إبراهيم، خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات أول مجلس للشيوخ ، أن انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل ستجرى يومي 11 و 12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة اسماؤهم في قاعدة الناخبين ، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و 10 اغسطس.

وأشار إلى أن الانتخابات ستجري تحت إشراف قضائي كامل ليكون هناك قاض على كل صندوق تحت أنظار الإعلام والمنظمات المعنية.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن الأصوات تعالت لعودة الغرفة الثانية للبرلمان ، وتم تعديل الدستور واستحداث باب سابع له تحت عنوان مجلس الشيوخ ، وصدر القانون المنظم لهذ المجلس ، وسيتم اليوم الإعلان عن الجدول الزمني.

وأشار إلى أن مجلس الشيوخ سيثري الحياة النيابية وسيسهم في توثيق دعائم الديمقراطية وغير ذلك من الاختصاصات التي ستحقق الرخاء بمصر وأحوال المصريين. وقال إن حسن اختيار من يمثل الشعب غاية في الأهمية ومنحهم الثقة للغرفة الثانية.

 وتعهد بأن تخرج الانتخابات بشكل يليق بمصر وحضارتها ومكانتها بين دول العالم المتحضر من خلال الشفافية والنزاهة المعتادة من جانبنا. وقال إن اللجنة ملتزمة بالفصل في التظلمات بحيادية. 

وأضاف أنه سيتم إجراء الانتخابات من خلال تنفيذ جميع التدابير التي قررتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا المستجد. وقال إن انتخابات مجلس الشيوخ خطوة نحو الديمقراطية وتثري التجربة النيابية وتضفي أيضا التعمق على دراسة القوانين قبل إقرارها، ويؤيد الحقوق والحريات العامة والارتقاء بأحوال المواطنين.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "نلتزم بالفصل في التظلمات التي تقدم إلينا وفق لأحكام القانون، وستجري تحت إشراف قضائي كامل وسيكون قاض لكل صندوق وغيرها وفقا للضوابط التي أعلنتها الهيئة للانتخابات.
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