سيف زاهر: التجديد للجنة الخماسية 3 أشهر.. ومدة انتخابات اتحاد الكرة عام واحد

قال الإعلامي سيف زاهر إنه سيتم التجديد لأعضاء اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني ثلاثة أشهر.





وأضاف سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " اون تايم سبورتس"، أنه سيتم إجراء انتخابات اتحاد الكرة المقبلة لمدة عام واحد فقط.





وتابع سيف زاهر:" الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا"، سيوجه خطاب تجديد لمدة ثلاثة أشهر للجنة الخماسية لإقامة انتخابات اتحاد الكرة لمدة عام".





وأوضح سيف زاهر أنه من المتوقع انسحاب الإعلامي أحمد شوبير من انتخابات اتحاد الكرة في حالة تطبيقها لمدة عام واحد فقط.





وأتم:" يجب على الجميع أن يعمل لصالح الكرة المصرية فقط".