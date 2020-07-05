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وزيرة الهجرة: شاركت في 30 يونيو من دبي مع أبناء الجالية المصرية.. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 12:13 ص
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
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محمد حليم قنديل

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنها قبل ثورة 30 يونيو مباشرة سافرت إلى الإمارات العربية المتحدة لاستلام مهام منصبها الجديد كنائب قنصل عام في دبي.


وأضافت السفيرة نبيلة مكرم خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "أخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائية، أنها في يوم الثورة اجتمعت مع الجالية المصرية بالنادي المصري في دبي،  للالتفاف حول الوطن، ومشاهدة الثورة العظيمة، وكأنهم في بلدهم. 


وأوضحت أن المصريين بالخارج هم قوة ناعمة للدولة المصرية، وداعمين للدولة سياحيا وسياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا.


وتابعت أن المصريين بالخارج يقومون بمشاركة بلدهم في جميع القضايا الإقليمية والدولية التي تصب في مصلحة الوطن.


وأشارت إلى أن تجمعات المصريين بالخارج، تكون كلها حماس لتوصيل صوت مصر أمام  المسئولين بجميع دول العالم.

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