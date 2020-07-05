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رياضة

الاتحاد السكندري يرفض الدخول في معسكر مغلق بسبب المحترفين

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:55 ص
طلعت يوسف المدير
طلعت يوسف المدير الفني للأتحاد السكندري
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حسام الحارتي
رفض طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري دخول الفريق في معسكر مغلق خلال الأسبوع المقبل .

وفضل طلعت يوسف الانتظام في التدريبات الصباحية والمسائية للاعبين  لرفع الحمل البدني عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 3 أشهر عقب توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويرغب طلعت يوسف في تأخير إقامة معسكر مغلق للاعبين لمعرفة الموقف النهائي للمحترفين وكيفية وصولهم عقب فتح المجال الجوي من جديد.

واتخاذ نادي الاتحاد السكندري الإجراءات الطبية والاحترازية عقب ظهور حالتين بين صفوف الفريق خلال إجراء المسحة الأولي والثانية الخاصةبفيروس كورونا .

وطالب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري بخضوع اللاعبين لمسحة ثالثة غدا الاثنين للاطمئنان على الجميع.



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