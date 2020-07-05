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وزير الإسكان: جار تنفيذ 775 ألف وحدة سكنية لجميع الطبقات وأكثر من 240 ألف لساكني العشوائيات.. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:56 ص
وزير الإسكان
وزير الإسكان
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إبراهيم القادري
قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إنه جار تنفيذ 775 ألف وحدة سكنية مختلفة بالإضافة إلى 241 ألف وحدة بمشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.

وأضاف عاصم الجزار خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أنه خلال الـ6 سنوات الماضية قمنا بإنشاء مليون وحدة سكنية وتم طرح 328 ألف قطعة أرض مختلفة الشرائح.

وأوضح عاصم الجزار، أنه تم التعاقد علي 17 مشروعا بالشراكة مع القطاع الخاص وبمساحة 19250 فدان وإجمالي الاستثمارات في المدن الجديدة وصل إلى  500 مليار جنيه .

وتابع: قمنا بعمل مشروعات في مجال المياه والصرف وصل عددها إلى 1032 مشروع وتخدم مشروعات المياه 50.4 مليون نسمة ومشروعات الصرف تخدم 53.4 مليون نسمة وهكذا يكون وصل إجمالي هذا القطاع إلى 130 مليار جنيه .

واستطرد أنه تم الانتهاء من تنفيذ 414 ألف وحدة سكنية بتكلفة 51 مليار جنيه منهم 40% في محافظات مصر المختلفة وجاري تنفيذ 194 وحدة سكنية بإجمالي استثمارات 37 مليار جنيه .
 
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