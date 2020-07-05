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فن

حمدى المرغنى يستعيد ذكريات فيلم اوشن 14 بصورة مع كريم عفيفى

الأحد 05/يوليه/2020 - 03:52 ص
صدى البلد
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مريم عزت
نشر  حمدى المرغنى , عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة بصحبة كريم عفيفى من كواليس فيلم " اوشن 14 " . 

كتب حمدى المرغنى على الصورة " الصورة دي ٢٠١٥ تصوير فيلم أوشن ١٤ شرم الشيخ ..سنين راحت وسنين جاية إن شاءالله وهنفضل صحاب وأخوات طول العمر واحشني ياكيمو @karimafifi1 " 

يذكر أن آخر أعمال حمدى المرغنى مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة أوس أوس وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار وعدد كبير من نجوم الفن.

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المسلسل بطولة صلاح عبد الله ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد، وحنان سليمان، ورحاب الجمل ونهى عابدين ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.

ويأتي مسلسل اتنين في الصندوق بمثابة البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذين حققا شهرة واسعة خلال السنوات الماضية.

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