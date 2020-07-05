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فن

متسبوش حقكوا .. رضوى الشربيني تساند الفتيات ضحايا التحرش

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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مريم عزت
نشرت الاعلامية رضوى الشربينى , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " فيديو جديدا تدين قضية التحرش الجماعى  للشاب احمد بسام زكى . 

ظهرت رضوى الشربينى  فى الفيديو تطالب البنات بتقديم بلاغات للنائب العام، وأنها تساندهم ولن تترك أى فتاة منهم حتى تأخذ حقها من هذا الشخص . 

كتبت على الصورة قائلة : قصة المتحرش ١٨+

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وقدمت رضوى الشربيني، برنامج "هي وبس" عبر  ‎شاشة‎ CBC ‎سفرة‎. 


وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وحتى الآن لم تعلن موعد عودة الموسم الخامس.


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