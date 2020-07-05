متسبوش حقكوا .. رضوى الشربيني تساند الفتيات ضحايا التحرش

نشرت الاعلامية رضوى الشربينى , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " فيديو جديدا تدين قضية التحرش الجماعى للشاب احمد بسام زكى .
ظهرت رضوى الشربينى فى الفيديو تطالب البنات بتقديم بلاغات للنائب العام، وأنها تساندهم ولن تترك أى فتاة منهم حتى تأخذ حقها من هذا الشخص .
كتبت على الصورة قائلة : قصة المتحرش ١٨+
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وقدمت رضوى الشربيني، برنامج "هي وبس" عبر شاشة CBC سفرة.
وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وحتى الآن لم تعلن موعد عودة الموسم الخامس.