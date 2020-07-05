متسبوش حقكوا .. رضوى الشربيني تساند الفتيات ضحايا التحرش





ظهرت رضوى الشربينى فى الفيديو تطالب البنات بتقديم بلاغات للنائب العام، وأنها تساندهم ولن تترك أى فتاة منهم حتى تأخذ حقها من هذا الشخص .





كتبت على الصورة قائلة : قصة المتحرش ١٨+





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وقدمت رضوى الشربيني، برنامج "هي وبس" عبر ‎شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.



وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وحتى الآن لم تعلن موعد عودة الموسم الخامس.



