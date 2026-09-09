لأول مرة.. مستشفى طوخ ينجح في إجراء أول عملية تكميم للمعدة

شهد مستشفى طوخ النموذجي بمحافظة القليوبية إنجازا طبيا جديدا، بعد نجاح الفريق الطبي بالمستشفى في إجراء أول عملية تكميم للمعدة، في خطوة تعكس تنامي القدرات الجراحية والإمكانات الطبية، وتدعم جهود تطوير مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.



وجاء إجراء العملية تحت رعاية الدكتور إسحق جميل، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور محمد صلاح كساب، وكيل المديرية، والدكتورة أميمة محمد عباس، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور حسنين لطفي، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور خالد شومان، مدير مستشفى طوخ المركزي.

وأُجريت الجراحة بواسطة فريق الجراحة العامة بقيادة الدكتور عبد المنعم عماد، رئيس قسم الجراحة العامة، والدكتور أحمد زرد، وبمشاركة عدد من الجراحين الاستشاريين والأخصائيين، إلى جانب فريق التخدير بقيادة الدكتور عمر حلمي، وبمشاركة فرق التمريض، حيث تضافرت جهود الفرق الطبية خلال مراحل الجراحة والرعاية اللاحقة.

وأكدت مديرية الصحة بالقليوبية أن العملية تكللت بالنجاح، مع استقرار حالة المريض وتماثله للشفاء، واستمرار خضوعه للمتابعة والتقييم الطبي داخل المستشفى وفقًا للخطة العلاجية المقررة.

وتجرى جراحات تكميم المعدة وفق ضوابط ومعايير طبية محددة، وبعد تقييم الحالة من جانب الفريق الطبي المتخصص، خاصة في حالات السمنة المفرطة التي قد ترتبط بمضاعفات أو أمراض مزمنة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور إسحق جميل عن تقديره لإدارة المستشفى والفريق الطبي وجميع الفرق المعاونة، مشيدًا بالجهود المبذولة لتطوير مستوى الأداء الجراحي ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة.

وشدد وكيل وزارة الصحة على أهمية مواصلة تطوير الخدمات الجراحية المتخصصة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات البشرية والطبية المتاحة بالمستشفى، بما يسهم في توفير خدمات علاجية متقدمة لأبناء القليوبية وتقليل الحاجة إلى التوجه لمستشفيات خارج المحافظة.