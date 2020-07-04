تصدرت تريند جوجل.. الفنانة للا فضة تكشف حقيقة تعرضها للتحرش

حقيقة تعرضها للتحرش،





وقالت للا فضة ، في المداخلة الهاتفية مع عمرو أديب، أن كلامها لم يتم فهمه بشكل كامل، وأنها لم تتعرض للتحرش الجنسي بالشكل الكامل، ولكن المتحرش أ ب، قام بالاتصال بها، وعرض عليها العمل، وتواصل معها من خلال فيسبوك.





وأشارت للا فضة إلى أن المتحرش بدأ يتفاعل مع منشوراتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ولم يتحرش بها بشكل مباشر، لافتة إلى أنها شجعت باقي الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش على تقديم بلاغات ضد المتهم.





من جهة أخرى، تصدرت الفنانة الشابة للا فضة، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعدما كشفت عن محاولة تعرضها للتحرش، بعد قيام المتحرش أ ب، بالاتصال بها، قبل ضبطه واتهامه بالتحرش بـ 100 فتاة بالجامعة الأمريكية.





للا فضة، هي ابنة مصور النجوم والمشاهير خالد فضة، وهي في مطلع العشرينيات من عمرها، وتدرس في إحدى الجامعات الخاصة بالقاهرة، وذاع سيطها منذ فترة قصيرة.





للا فضة، فنانة متعددة، فهي مغنية، ومؤلفة، وعازفة موسيقية، وممثلة، ودرست معهد الموسيقي في القاهرة، وبدأ مشوارها عام 2019، وكان أول ظهور لها بشخصية «ليلى» في مسلسل «البرنس» للفنان محمد رمضان.





وكانت للا فضة، قد نشرت صورة لـ أ ب ، من خلال خاصية استوري، وعلقت عليها قائلة: "أنتوا مستوعبين المكتوب؟؟ الفكرة إن الشخص ده كلمني قبل كده مرة واتنين".



