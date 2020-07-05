الصرف الصحي يهدد سكان شارع الجمعية بـ بولاق الدكرور .. شاهد

أرسل أحد سكان 12 شارع محمد حسب الله المتفرع من شارع الجمعية بولاق الدكرور رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"،

استغاث فيها من تلف ماسورة الصرف الواصلة للعقار.









وقال فى شكواه: نستغيث بشركة المياه والصرف الصحى بسبب تلف ماسورة الصرف الواصلة من العقار إلى الصرف العمومي، حيث إنه باستمرار يحدث انسداد فى الصرف وتسرح المياه تحت العقار بجانب الرائحة الكريهة التي تتسبب في انتشار الأمراض .





اقرأ أيضا :





وطالب المسئولين بسرعة حل المشكلة.





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



