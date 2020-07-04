أهالى قرية العراقى بالشرقية يشكون طفح مياه الصرف الصحى

شكا المواطن منصور السيد فتحى إسماعيل، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، انتشار مياه الصرف الصحى فى قرية العراقى لمركز أبوحماد التابعة لمحافظة الشرقية.

وقال فى رسالته: نحن أهالي قرية العراقى لمركز أبو حماد التابعة لمحافظة الشرقية نعانى من انتشار مياه الصرف الصحى داخل ملعب مركز شباب القرية .

ونناشد المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى العمل على شبكة صرف صحى وحل المشكلة رأفة بالأهالى قاطنى المنطقة

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360