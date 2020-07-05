خالط قائد شرطة حرس الحدود .. وزير الأمن الإسرائيلي يدخل الحجر الصحي بسبب كورونا

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن أمير أوحانا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي دخل في حجر صحي بعد اجتماعه بقائد شرطة حرس الحدود، يعقوب شيتاي، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقالت الصحيفة إن دخول أوحانا الحجر الصحي جاء بطلب من وزارة الصحة التي تتبعت الخريطة الوبائية للضابط الإسرائيلي وتبين أن الوزير أوحانا خالط بشيتاي مرتين خلال الأسبوعين الماضيين.





ومن المقرر أن يبقى وزير الأمن الإسرائيلي في الحجر الصحي المنزلي حتى يوم الأحد المقبل.





وأضافت الصحيفة أن نتيجة اختبار كورونا الأول للوزير الإسرائيلي جاءت سلبية.



