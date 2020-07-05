AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خالط قائد شرطة حرس الحدود .. وزير الأمن الإسرائيلي يدخل الحجر الصحي بسبب كورونا

الأحد 05/يوليه/2020 - 06:39 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن أمير أوحانا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي دخل في حجر صحي بعد اجتماعه بقائد شرطة حرس الحدود، يعقوب شيتاي، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت الصحيفة إن دخول أوحانا الحجر الصحي جاء بطلب من وزارة الصحة التي تتبعت الخريطة الوبائية للضابط الإسرائيلي وتبين أن الوزير أوحانا خالط بشيتاي مرتين خلال الأسبوعين الماضيين.

ومن المقرر أن يبقى وزير الأمن الإسرائيلي في الحجر الصحي المنزلي حتى يوم الأحد المقبل.

وأضافت الصحيفة أن نتيجة اختبار كورونا الأول للوزير الإسرائيلي جاءت سلبية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة

مثلي الجنس.. من هو أمير أوحانا وزير الأمن الداخلى المحتمل في إسرائيل

التقى نتنياهو وجانتس.. تفاصيل زيارة رئيس حكومة اليونان لـ إسرائيل

تقتل كورونا بحرارة الشحن.. إسرائيل تخترع كمامة جديدة تعقم نفسها كل 30 دقيقة

وزير خارجية قبرص يصل إسرائيل

ترشيحاتنا

رئيس القطاع الديني بالأوقاف: الالتزام بالسجادة والكمامة شرط فتح المساجد لصلاة الجمعة

وفاة رجاء الجداوي عن عمر 82 عاما بعد إصابتها بـ فيروس كورونا

شريف إسلام: قفزت من البلكونة للتعاقد مع كهربا وشقيق بن شرقي صعب.. فيديو

هل تصبح إنفلونزا الخنازير الوباء الجديد لاجتياح العالم ؟

أحمد نبوي يرفض مناظرة خالد الجندي: اذهب لهيئة كبار العلماء لحسم المسألة

تقاضى 6 ملايين جنيه .. ماذا قدم حسام البدري منذ توليه تدريب منتخب مصر؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السلايف حبايب .. كريم فهمي مع زوجته وهنا الزاهد بالأحمر تخطف الأنظار

للبنات فقط .. 3 أسباب غير متوقعة تؤدي إلى ظهور حب الشباب

نقصه يسبب مرضا خطيرا .. فيتامين مهم لصحة القلب والدماغ