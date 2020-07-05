أشرف زكي: ابنة رجاء الجداوي توجهت لاستلام الجثمان والدفن في مقابر العائلة

نعى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنانة رجاء الجداوي التي وفاتها المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 82 عاما، إثر تدهور حالتها الصحية عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.





أوضح زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "هذا الصباح" على قناة Extra News، أن رجاء الجداوي فنانة قديرة ومحبوبة، أحبها الجميع وأحبتهم، وشاركتهم في كل المناسبات، لذلك الحزن عليها كبير للغاية، مضيفا: "كانت متشبثة بالحياة وقاومت المرض لأطول فترة ممكنة.. عاشت من أجل الفن".





تابع أنه في الأيام الأخيرة التي كانت تستطيع الكلام فيها، طلب منها أن توجه كلمة للجمهور تطمئنهم على حالتها الصحية، قائلا: "التسجيل الصوتي الأخير ليها ده لو تفتكروه أنا اللي قولتها عليها.. قولتلها قولي كلمة طمني الناس.. بعدها بدأت تدخل في مراحل مش كويسة، فكنا بنتواصل مع أميرة بنتها والمستشفى.. امبارح بالليل كلمت المستشفى قالوا لي الحالة مش كويسة".



