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ديني

حكم الدعاء بجاه النبي.. دار الإفتاء تجيب

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:08 ص
حكم الدعاء بجاه النبي
حكم الدعاء بجاه النبي .. دار الإفتاء تجيب
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يارا زكريا
حكم الدعاء بجاه النبي، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال فيديو بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: «الدعاء بجاه النبي -صلى الله عليه وسلم- صحيحا، وليس مكروهًا، وبالتالي لا إثم على صاحبه، ولا مانع منه». 


وفي سياق متصل، أكد الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، أن من يتوسل بالنبي -صلى الله عليه وسلم-  في الدعاء لا حرج عليه، لافتًا: هناك فارق بين التوسل بمعنى الوسيلة وهى الطريقة والسبب هو أن نتخذ رسول الله بجاهه ورتبه عند الله وسيلة شفاعة لإستجابة دعائنا وبين الشرك الذي هو تعظيم أحدًا من دون الله.

وأضاف «عاشور»، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز التوسل بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فى الدعاء؟»، أن التوسل ليس من باب الشرك قطعًا، وإن جاه النبي صلى الله عليه وسلم قبل انتقاله كجاهه بعد إنتقاله لم يتغير، وورد فى البخاري أن أصحاب الغار استشفعوا وتوسلوا بأعمالهم الصالحة وقبولها مظنون.

وبين أننا نتشفع برسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى حال حياته وبعد انتقاله به وبأعماله لأن رتبته عند ربه عالية لا يساويه فيها أحد.


من جانبها نبهت دار الإفتاء المصرية، أن التوسل بالنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أمر مشروع، جرى عليه المسلمون سلفًا وخلفًا.

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في وقت سابق، أن من يريد أن يتوسل بالنبي فيجوز له ذلك فهو أمر مشروع، ولا يجوز إنكار ذلك.

واستشهدت دار الإفتاء بما أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم: "أن أعمى أتى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أُصِبتُ في بَصَرِي، فادعُ اللهَ لي، فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «تَوَضَّأ وصَلِّ رَكعَتَين ثم قُل: اللَّهُمَّ إني أَسألُكَ وأَتَوَجَّه إليكَ بنبيكَ مُحَمَّدٍ، يا مُحَمَّدُ، إنِّي أَستَشفِعُ بكَ في رَدِّ بَصَرِي، اللهم شَفِّع النبيَّ فِيَّ، وقال: فإن كان لكَ حاجةٌ فمِثلُ ذلكَ»، فرَدَّ اللهُ تعالى بصرَه.

وأشارت إلى أن التوسل بالنبى - صلى الله عليه وسلم- بهذه الصفة "اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك" جائز.

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